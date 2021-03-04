行政院發言人羅秉成今（4）日表示，三接政策計畫若中止，要選其他地方，至少推遲超過10年以上，電力恐因此吃緊，但北部供電非常重要，包括竹科都是重中之重、要保護的產業。

羅秉成今天在行政院會後記者會指出，藻礁公投這個問題不是人民在對抗政府，也不是環保在對抗經濟，它是環保與環保之間抉擇的問題；這樣的議題是對單一政策的公投，不是對政治的公投，或許不要有過多政治語言，政府部門、包括經濟部在內，應秉持公開透明負責的態度，對外界說明相關資訊，他也期望就此議題有更多的對話與討論。

羅秉成說，此事環團也曾向行政法院提訴訟，但高等行政法院已駁回，這說明了相關程序是在依法行政下進行，他能理解環團仍然有不同意見，但相關政策、法律程序都可以理性對話、充分溝通。

羅秉成解釋，2025年非核家園、綠能的政策，都在如期進行，也希望達到理想目標；大潭電廠是增氣、減煤，這是環保與環保抉擇的問題，若能減少用煤，空氣污染也會降低，這是為何希望增加燃氣機組、三接如期完成的原因。

他說，若政策計畫中止，要選其他地方，至少推遲時間超過10年以上，這情況下，不排除電力會因此吃緊，尤其在北部地方；台灣是整體的，能源調度會用各種方法解決將來可能面對的危機與風險，萬一發生缺電危機，北部供電非常重要，例如，新竹科學園區都是重中之重、要保護的產業。

羅秉成說，這情況下可能要中電北送或南電北送，但電力併網會產生風險，這時就會產生電力不足的問題；綠能若能更加速進行，或許風險可以降低，但就如同現在碰到的大潭藻礁問題，各種能源開發往往會與環境保護處於某種緊張關係，如何兼顧與平衡，政府要負責任對人民說清楚，也要負責任地對政策執行有足夠的信心、規劃，避免風險產生。

(工商 )