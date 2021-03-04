美股領跌下，主要股市一片綠油油，台股更重挫305點，加上國際美元反彈，新台幣跟著走弱，但因出口商拋匯支撐，盤中最高仍來到28.78元，尾盤央行進場調節，直接由升打到貶，收在28.266元，貶值0.8分，台北外匯經紀公司成交量13.09億美元。

外匯交易員指出，美債殖利率上揚，使得科技股震盪回檔，台股跟著一下大漲、一下又大跌，波動風險升高，避險效應激勵國際美元指數反彈至91之上，外資更再大幅賣超台股新台幣525億元，連同先前大賣超逾千億元，累積不少部位準備匯出。但出口商則是等也不等，只要看到有比較好的價格，馬上進場拋匯，雙方拉鋸下，提供新台幣匯率支撐，反應相對淡定。

外匯交易員認為，雖然外資賣股且隨時轉匯出，有利緩解新台幣升值壓力，央行雖然終場意思意思弄個豬羊變色、由升轉貶，但仍看得出來有在順勢上調目標匯價，縮小尾盤作價調節力道，盤中及收盤仍維持在27.8元及28.3元之下，預料短線採取一點點放手的方向不變。

(工商 )