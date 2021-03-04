陳雪生肚子頂范雲性騷成立恐遭北市社會局處1萬至10萬元罰鍰。（本報資料照）

國民黨團去年7月在立法院杯葛總統提名陳菊擔任監察院長時，現場爆發肢體衝突，民進黨立委范雲指控陳雪生，用肚子頂她三次，涉嫌性騷擾，並於今日指出，北市社會局已來函，確定性騷擾事件成立，對此，社會局回應，事件涉及個資不便透露，但若性騷成立，將由主管機關處新台幣1萬元至10萬元的罰鍰。

北市社會局指出，范姓當事人提出性騷擾再申訴案，社會局依性騷擾防治法第13條規定受理調查，由市府性騷擾防治委員會組成調查小組，並且在調查期間，給予雙方當事人充分敘說及答辯的機會，並彙整雙方說詞後，提送性騷擾防治委員會合議決議。

社會局指出，為了保護當事人隱私及其他人格法益以不公開方式進行調查，但若性騷擾案件成立，依性騷擾防治法第20條，對他人為性騷擾者，由直轄市、縣 (市) 主管機關處新臺幣1萬元以上，10萬元以下之罰鍰，並提醒當事人，若不服結果，自行政處分達到的次日起30日內，可再提起訴願，訴願階段則由衛生福利部受理。

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(中時 )