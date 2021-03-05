【愛傳媒黃子哲專欄】連要不要率先打疫苗，行政院長蘇貞昌都可以髮夾彎，從「我願意」變成「三心二意。」

去年12月在立法院，有立委在質詢時問蘇貞昌到是否率先施打疫苗以提振國人信心時，蘇回答說，我願意，而且還會將此建議轉達給蔡英文總統。

如今AZ疫苗運送抵台，同樣被問到是否率先打疫苗時，蘇竟改口說，若疫苗不足行政官員不會搶著接種；若對疫苗有疑慮，我率先施打。然而蘇貞昌的這個說法，依舊不改其愛耍嘴皮、詭辯奸巧的風格。

事實上，已有醫師出來表達醫護人員可能有一半的人對AZ疫苗有疑慮而不敢打。那不就已經符合蘇的施打條件，怎麼還在東閃西躲？

況且若是蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳時中部長三位，或只要其中一位率先代表接種疫苗，以一人二劑計算，總共也不過2到6劑，這麼少的數量，根本不會有什麼排擠效應，而此舉是為了提振醫護人員或國人對疫苗的信心，也不可能被說是「搶」打。

有綠營說是藍營要求首長先打疫苗是在作亂，是政治操作。但不妨看看上星期民進黨立委趙天麟在立院的質詢，同樣希望陳時中部長優先施打，以信心喊話並破除謠言。趙還強調，這「不算特權」。

綜觀國際上疫苗施打的狀況，由總統、總理率先來公開施打疫苗者，比比皆是，例如從其疫情狀況較差的美國，到疫情控制不錯的澳洲，都是由總統或總理率先接種疫苗，目的是一方面鼓勵人民也來打疫苗，另一方面也是緩解民眾對疫苗安全性的疑慮。

既然政府認為AZ疫苗安全無虞，也鼓勵國人來打，怎麼從蔡英文、蘇貞昌、到陳時中，迄今竟然沒人願意直接了當的說願意當表率來施打疫苗？

如果連領導人都扭扭捏捏，找各種理由塘塞，那國人怎麼會有信心呢？再閃躲下去，都快變國際笑話了！

作者為國民黨文傳會副主委

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(中時新聞網)