全球觀光產業去年遭逢新冠肺炎重創，展望今年市況，晶華(2707)董事長潘思亮認為，台灣觀光業仍是「雙城記」、國旅需求仍旺，大都會區以外飯店均會續破紀錄。希望全球旅遊能在明年夏天恢復正常，並強調國內休閒飯店須趁此機會續勢強身，具備國際競爭力。

潘思亮表示，台灣國內旅遊在國境尚未開放前，在大都會區以外的飯店據點都會續破紀錄，大台北都會區因過去仰賴國際旅遊，他個人仍不看好今年狀況。相信在疫苗和全球各國協調下，希望今年底能達成一些疫苗接種認證，全球在明年夏天前能恢復正常旅遊。

潘思亮指出，可預見的是全球各國的國內旅遊，今年夏天就會全面復甦、且會出現報復性消費，尤其是美國及歐洲。

台灣因疫情控制得宜，去年夏天便已爆發報復性消費。若假設國際旅遊明年夏天恢復正常，目前受創較重的都會型飯店營運可望恢復。

但潘思亮也指出，隨著國內民眾開始出國，國內旅遊可能恢復2020年前常態，強調這1、2年是國內旅遊、飯店業提升競爭力的時機，須趁此機會全方面投入打造軟體、企畫、深度旅遊、數位化更新，使國內休閒飯店能具備國際競爭力。

潘思亮表示，晶華去年營運雖然辛苦，但仍是全球數一數二有獲利的上市飯店公司。對於晶華未來據點拓展計畫，潘思亮指出，台南十鼓捷絲旅預計在暑假前開幕，且集團在疫情時的表現遠超過許多國際品牌，目前有許多業者希望能委託晶華經營，目前持續評估中。

海外方面，潘思亮透露目前在日本積極尋求新投資管理案。攜手洲際酒店集團（IHG）的麗晶（Regent）亦持續拓展據點，越南富國島麗晶預計今年夏天開幕，峇里島麗晶則預計明年開幕，中國大陸三亞海棠灣亦規畫開設麗晶酒店。

(時報資訊)