以色列、奧地利與丹麥領袖今天在耶路撒冷宣布，3國將結盟共同研發、生產下一代的新型冠狀病毒疫苗；但此舉已在歐洲招致批評。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）共同舉行記者會，尼坦雅胡表示，3國將開展「研究與發展資金」，聯手致力於未來疫苗的共同生產。

尼坦雅胡說：「我們不知道（現行）疫苗能撐住多久...是半年？一年、兩年？是更久或是更短？我們都不知道，因此我們必須保護民眾，避免疫情捲土重來及對抗變種病毒。」

不過尼坦雅胡未說明資金額度或產能目標。

佛瑞德里克森表示，3個國家「都有極佳的研究實力，能為研製下一代疫苗鋪路」，還說他們也可能會嘗試合作臨床試驗。

丹麥和奧地利均為歐盟成員，兩國和以色列結盟研發疫苗，已引起其他成員像法國的批評，說維持歐盟架構仍是確保歐盟內「團結」最好的方法。

庫爾茨已在1日宣布奧、丹、以結盟，並說歐盟藥品管理局（EMA）「核准疫苗太慢」，導致歐盟在製藥與供應方面易出現瓶頸。

但法國為歐盟藥管局辯護，堅持「達成疫苗需求的最佳解方，就是留在歐盟架構內」。

法國3日晚間說：「這就是為什麼確保歐盟成員國之間團結，比以往更為重要的原因。」

(中央社)