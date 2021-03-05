中國政府將今年經濟成長率定在「6%以上」，專家說，這個目標低於外界普遍預期的8% 至9%的幅度，相信是為銜接未來幾年的發展情況而訂出，由於去年的基期很低，因此很容易達到。

中國13屆全國人大4次會議上午在北京開幕。會中公布的國務院政府工作報告顯示，中國今年的經濟社會發展主要預期目標中，國內生產毛額（GDP）成長目標設為6%以上。

此前，中國國內及國際社會都對中國今年經濟成長率作出各種預測，基本都高於7%。

對此，路透中文網引述分析說，「6%以上」這個目標「顯然低於今年增速有望達到8-9%的普遍預期」，肯定能實現，整體來看GDP的重要性在淡化，而是要專注於高品質的成長。

報導引述渣打銀行大中華區研究部主管丁爽分析，「這個目標更多是為了『十四五』（2021至2026年）的一個銜接，為了後面的年份，所以十四五期間年度經濟增長目標還會有，但第一年目標如果設太高了，後面就不太好設」。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩也表示，「6% 以上的這個目標，其實是一個沒有太大意義的目標，因為肯定會完成的，但告訴大家的是目標並沒有被放棄，明年很可能還是有目標的」。

對於官方去年未設定GDP成長目標，周浩說「只是一種非常態，常態還是有一個大致的經濟增速的區間」。

另據陸媒引述中國國務院研究室黨組成員孫國君的說明，去年未提出GDP增速量化目標，最主要原因是不確定因素很大，考慮當時形勢，經濟能夠實現正成長就已不易。

他說，今年經濟增速目標設定為6%以上，綜合考慮了多方面因素，包括中國經濟自去年第二季開始逐步恢復、基數影響以及「保持經濟持續健康發展的需要」。

孫國群說，在確定今年GDP預計目標時，不僅要考慮今年的情況，也要兼顧統籌明、後年的發展需要，盡可能做到預期目標在年度之間不要忽高忽低，保持經濟長期的平穩運行。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊下，中國去年經濟成長2.3%。這是30年來中國最低的經濟增幅，但也是疫情下全球極少數經濟正成長的國家。（編輯：周慧盈/張淑伶）1100305

(中央社)