亞系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告，看好其未來幾年持續受惠大陸半導體拚本土化趨勢的發展，一口氣將矽力-KY目標價由2600元調升到3326元、維持買進評等。

亞系外資表示，看好矽力-KY仍將繼續主導大陸5G基地台的PMIC(電源管理IC)市場，因為每個基地台將隨著大陸本地化趨勢的發展，有利於矽力-KY在未來幾年營運持續增長，儘管目前對基地台的建設仍維持審慎態度，但大陸工信部預計2021年將建設達60萬個5G基地台，大幅增加產業能見度，預計矽力-KY在2021年、2022年營收將分別成長13.7%、15.8%。

亞系外資表示，目前8吋晶圓供給緊張，矽力-KY部分某些客戶願意接受漲價，以確保產能，此將有助於矽力-KY今年的ASP，且矽力-KY正在利用其產能與代工合作夥伴建立關係，以實現晶圓產能的轉移，降低產能緊張的衝擊。

亞系外資表示，矽力-KY長線將繼續受益於大陸的半導體產業力拚本地化趨勢，看好矽力-KY到2025年在大陸PMIC的占比上看16％，主要歸功於汽車、數據中心和基地台產品的增長，一舉將矽力-KY目標價由2600元調升到3326元、維持買進評等。

(時報資訊)