由於在疫情期間，員工福利與門市消毒等支出爆增，美國第二大零售商好市多（Costco Wholesale Corp）上季獲利表現落後市場預期。

受此打擊，好市多周四盤後股價下跌逾2%，報311.79美元，今年以來約下跌14%。

新冠肺炎疫情引爆線上購物需求，零售業已大舉投資供應鏈以縮短交貨時間，而龐大的防疫相關費用更進一步壓縮零售業的利潤。

在疫情剛爆發時，好市多向員工提供優沃的薪酬，並自去年3月起將時薪員工的最低時薪提高到16美元，比其競爭對手亞馬遜和Target支付的時薪高出1美元。

好市多公布，第二財季（截至2月14日）歸屬於公司之淨利為9.51億美元，相當於每股盈餘2.14美元，較前一年同期的9.31億美元或每股盈餘2.10美元增長，但不及市場預估的每股盈餘2.45美元。

該季總營收為447.7億美元，較前一年同期的390.7億美元成長14.6%，優於市場預估的437.8億美元。線上業務營收則大幅成長76%。

(時報資訊)