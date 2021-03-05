在外資賣超下，本週台股未能收復萬六大關，週線連二黑，統計全週下跌98.57點，跌幅0.62%。面對市場修正，三大法人動向不同調，外資與自營商雙雙站在賣方，外資本週僅一天回補台股，其他三個交易日全數從台股提款，導致單週賣超金額達715.39億元，自營商同期亦賣超63.37億元，相對地，投信法人明顯展現逢低承接，連續4個交易日全數力挺台股，累計買超33.18億元，三大法人本週合計賣超上市市場745.63億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，隨著時間漸漸接近第二季，在美債殖利率走勢、全球疫情緩和之下，台股漲勢將由過去的快牛行情轉為慢牛緩步攀升，配合類股輪轉加速，短期將由傳產類股補漲機率高，電子股稍事休息，但整體一樣處於漲升軌道，況且從歷史經驗來看，近10年台股3月平均上漲機率高達70%，在淡季不淡的推升下，今年3月台股表現仍可期待。

永豐金證券表示，3月下旬開始，上市櫃公司將進入董事會召開期間，此時公司會公布股利政策，並透露業績前景，在個股殖利率明確情況下，個股股價有撐，基本上，消息面偏向多方。

(時報資訊)