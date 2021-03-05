農曆年工作天數減少但特力（2908）5日公告2月營收表現依舊強勁；集團總體合併營收達36.2億元，較去年同期成長45.2％；其中貿易事業20.6億元年增73.5％、台灣零售達14.7億元年增15.8％，雙引擎帶動下可預期Q1營收登峰。

特力指出，由於去年同期基數低，貿易事業體在2月營收年增73.5％，顯示營收並沒有受到農曆年工作天數減少影響，表現依舊強勁；累計1～2月營收達40.6億元，較去年同期成長47.6％。

特力表示，即便目前歐美各國疫情仍然嚴峻，歐美客戶拉貨力道依舊強勁，特力貿易出貨成長動能依舊穩健，而隨著各國陸續開始施打新冠肺炎疫苗及全球景氣逐漸復甦，特力將持續密切關注各國發展且運用超過2000家強大的供應商網絡，及時滿足海外客戶強勁需求，目前訂單已看到第三季。

至於台灣零售事業體2月營收年增15.8％，主要受惠農曆年消費旺季強勁買氣，進一步帶動實體和線上通路銷售業績，累計1～2月營收達32.6億元，較去年同期成長13.8％。

(工商 )