美國聯準會(Fed)鮑爾在周四下午(台灣時間5日凌晨1點)接受《華爾街日報》線上會談，原本市場期待鮑爾可以在這波通膨率推升美國10年期公債殖利率陡升表達願意控制的意願，但鮑爾卻未多著墨，雖強調Fed不會輕易升息，卻讓美股盤中劇烈震盪，甚至導致工業金屬價格暴跌。同一時間，OPEC+也意外決定延後減產時程，讓西德州中級原油期貨(WTI)突破65美元關卡，創2019年4月以來新高。

鮑爾認為，美國經濟復甦當然會帶來一些物價上漲的壓力，但這大多基於一次性，也就是基期較低所致，未來幾個月物價的確會比去年受到新冠肺炎疫情衝擊需求後還來得高。鮑爾強調，這不足以讓Fed開始升息循環，Fed也會努力支持就業市場，藉此達到平均通膨率2%目標。

近幾個月來由於電動車生產帶動需求，以及工業活動回升，銅和鎳吸引了工業金屬最大的投資人興趣熱潮，但隨著美債殖利率以及美元回升，加上憂供過於求等因素，導致倫敦金屬交易所 (LME) 指標期銅、期鎳4日大幅度下挫。但隨著情緒平穩，5日價格有所回升。

至於最讓市場意外的就是OPEC+(石油輸出國家組織及夥伴國)批准將3月生產量限制延遲至4月，主要是領導國家沙烏地阿拉伯勸說各國延後增產意願，但因持續性季節消費模式，允許俄羅斯與哈薩克分別日增產13 萬桶、2萬桶。沙烏地阿拉伯也自願延長每日減產 100 萬桶。

但由於全球市場經濟復甦腳步加快，導致各項產品需求大幅提升，導致貨運工不應求，進而推升通膨率，摩根大通就針對這次的OPEC+決定，上調布蘭特原油期貨今年第2、3季目標價格為每桶平均68~69美元，預期今年9月均價突破70美元關卡。摩根大通也表示，目前的狀況已經是最好的情況。

油價也受到這些消息激勵，截至台灣時間5日晚間10點45分，布蘭特原油期貨每桶價格大漲2.35美元或3.52%、暫報69.09美元；西德州中級原油期貨每桶大漲2.21美元或3.46%、暫報66.04美元。

(中時新聞網)