初見陌生人，難免「以貌取人」，尤其是慈眉善目者，通常會讓人不由自主的想要主動接近，反之，散發出生人勿近氣息的人，大多避之唯恐不及。搜狐網運勢專欄就點名3星座男女，明明沒脾氣，但因為氣場驚人，成了沒人敢招惹的對象。

天秤座：

天秤座的人氣質出眾、溫文儒雅，他們本身沒什麼脾氣，也不會和別人起衝突，但因為他們能力強、人緣好，最能夠擄獲人心，受到身邊親友的敬重和喜愛，很少有人會找他們麻煩。

水瓶座：

水瓶座性格高冷，一副生人勿近的模樣，讓人避之唯恐不及，如果有人掀起戰端，水瓶座也不怯戰，他們會不留情面的發動攻勢，讓對方下不了台。水瓶座不發脾氣不代表是軟柿子，即便沉默，他們的氣場依舊旺盛，別人根本不是對手。

天蠍座：

天蠍座的人相當神秘，沒有人能真正摸得透他們的心思，更何況是主動招惹天蠍座，人人都怕一不小心招惹到他們，會吃不完兜著走，所以不敢招惹，也不敢輕舉妄動。

(中時新聞網)