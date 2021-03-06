美國航空公司今天表示，一架飛往美國新澤西州紐瓦克自由國際機場的波音737 MAX宣告出現緊急狀態，機長因為可能出現機械問題而關閉一具發動機。

路透社報導，美國航空公司（American Airlines）說，從佛羅里達州邁阿密起飛的美航2555號班機，機上有95名乘客與6名機組人員，已平安降落於紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport ）。

美航表示，可能出現的問題與一個滑油油壓表或油量表有關，與操控特性增益系統（MCAS）無關。這套系統攸關2018年和2019年兩架737 MAX客機墜毀，進而導致這款機型停飛20個月。

波音公司（Boeing Co.）知道這架美航班機出現問題，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）也將調查。

美航是在FAA認可波音的安全升級、解除禁飛令後，第一個於去年底讓737 MAX客機復飛的美國航空業者。

(中央社)