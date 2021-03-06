淡北道路已通過二階環評且完成的土地徵收，卻因北投民眾反對持續卡關，新北市府6日表示，對於部分地方民眾的質疑，新北市政府除了願意持續不斷溝通說明，更呼籲中央正視，儘速核定已箭在弦上的淡北道路建設計畫，讓這條雙北民眾視為救命的道路儘早開工，解決雙北兩市長期交通壅塞問題。

工務局長詹榮鋒表示，新北市政府歷經20餘年努力，爭取興建淡北道路，將屬於中央權管台2線路廊長年壅塞的龐大車流予以分流，改善紅樹林、竹圍及關渡地區的交通瓶頸，去年通過二階環評，市府無論在通過前後，都不間斷與台北市政府及地方溝通說明，且雙北市政府為落實執行減輕台北市端交通衝擊的配套措施，也已成立專案小組並定期商討與擬定未來交通管理執行機制，以即早因應，並取得共識。

詹榮鋒說，新北市為讓台北市民眾清楚瞭解淡北道路於台北市端相關工程，會同雙北交通局拜訪北投區多位里長，並以自製的動畫影片，向台北市里長詳細說明淡北道路車行動線，及對台北市交通影響的配套措施，希望釐清台北市北投地區民眾的疑慮。

新北市府指出，由於中央權管的台2線現況前後路廊車道數不一致，且與地區性穿越車流相互干擾，導致雙北市民不分平日或假日經常飽受塞車之苦，甚至影響淡水、關渡地區緊急醫療和急難救災運輸動線。

此外，根據行政院核定的淡海新市鎮開發計畫內容提及淡北道路、淡江大橋、淡海輕軌是為新市鎮主要三大聯外交通建設，淡北道路甚至是最優先必要施作建設，監察院還在2019年3月提出糾正，要求行政院應督促所屬機關加速辦理，如今淡江大橋已開工近一年，中央仍無視其權管的台2線長年累月的交通壅塞問題，致使通過二階環評已近一年的淡北道路迄未動工，令人遺憾。

工務局長詹榮鋒強調，台2線為淡水地區唯一聯外路廊，無任何替代道路，一旦發生事故，將嚴重阻斷雙北市聯繫路網，隨著北投士林科技園區的發展，勢必吸引許多產業進駐，未來往返雙北市通勤將更加密切，中央更應責無旁貸出面共同解決雙北市民交通壅塞問題，儘速核定新北市政府提報的淡北道路建設計畫，以健全雙北共生共榮生活圈聯絡路網。

(中時 )