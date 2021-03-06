蔡英文總統今以錄影方式參加衛生福利部為慶祝2021年國際婦女節舉辦的「Feel No Fear無畏的力量－勇氣論壇」；總統說，她心裡有一個更大期待，希望有那麼一天，翻開報章雜誌，不會再看到「女強人」這個詞彙，正如同從來不會看到「男強人」這三個字。

總統表示，女性不會只有一種形象。她也希望在未來，政府的大型典禮、開幕剪綵等活動，禮賓人員不要只有單一的性別。我們都要致力於打破性別刻板印象。

總統強調，她鼓勵在各個領域認真堅毅的女性勇於挑戰，突破性別刻板印象、實現性別平權，在專業崗位上發光發熱，成為與眾不同的自己。

總統錄影致詞指出，三月八號是國際婦女節，她要先跟每一位姊妹說，婦女節快樂；這幾年來，在台灣的各個領域，都有許多認真堅毅的女性，透過堅持和勇氣，打破了僵化的藩籬。

她說，台灣有越來越多的女性軍官、警官、消防員，在第一線上山下海、冒險犯難，守護國人生命財產的安全。

她指出，在防疫期間，從第一線的醫護團隊、採檢人員、分配口罩的藥師，研發藥物的研究人員，都可以看到女性的身影；在科學的領域、在運動的領域、在商業和政治的領域，也有越來越多女性，開拓了屬於自己的天地。每當看到女性，能夠在專業崗位上發光發熱，我都會由衷的感到高興。

總統說，不過她心裡有個更大的期待。那就是在每一個專業領域，女性傑出的表現，不必刻意被當成樣板，而是可以成為自然的、理所當然的存在。也希望，有那麼一天，翻開報章雜誌，不會再看到「女強人」這個詞彙，正如同我們從來不會看到「男強人」這三個字。突破性別刻板印象，實現性別平權，政府也會用行動來帶頭努力。

她說，很多改變，是從很微小的地方開始。比如，去年國慶典禮後，我特別在臉書上跟大家介紹，其實從2016年開始，典禮的禮賓人員，就不叫做「金釵」了。禮賓人員男女都有，不是哪個性別的專利。

總統強調，今年婦女節，衛福部的論壇主題是，「Feel No Fear 無畏的力量」，就是希望鼓勵女性勇於挑戰、突破性別框架。相信，每一位堅毅、美麗的台灣女性，都能夠擁有這股力量。「祝福妳們，都可以成為自己喜歡的自己，成為與眾不同的自己」。

「Feel No Fear無畏的力量－勇氣論壇」以短片展現女性勇於面對生活各式挑戰之多元面貌，並邀請跨領域之專業講者，鼓勵社會大眾共創友善支持環境、激勵女性勇敢突破框架，期盼有更多女性共同參與婦女權益及性別平權之倡議行動。

(中時 )