林錫耀：很多台灣人現在就像熱騰騰即將爆發的火山想去日本玩。（曾薏蘋攝）

林錫耀看展。（趙雙傑攝）

民進黨秘書長林錫耀今率黨部同仁參觀「311十周年東北友情特展」，林錫耀致詞時表示，很多台灣人現在真的就像「熱騰騰即將爆發的火山一樣」，想去日本玩。

民進黨發言人謝佩芬今受訪表示，國民黨主席江啟臣及前總統馬英九若重視台日關係，也應該來看這個展覽；重視「以核養綠」的馬前總統，更應該來看。

林錫耀今參訪時忍不住說，「很激動，很想去日本玩」；他致詞時指出，這個展覽雖然規模不大，不過非常精緻，且參觀過程真的深有體會，非常充分感受到10年前311福島事故，對台日兩方非常非常大的影響。

他說，看到小小的照片也回憶起，10年前很多從日本傳來震災的影像，相信大家都會一一重現，大家看到海嘯襲來那個恐怖的情景，然後看到福島核電廠一夕之間，變成嚴重的災害，雖然已經經過10年，如今想起來，真的還是令人畏懼，大自然的力量，真的不是一般人可以抗拒。

他指出，雖然過了10年，日本受災區到現在還是有成千上萬的災民，現在還是沒有辦法回到自己的家園，日本政府為了福島災後的重建，到今天花的錢已經超過這個50兆日圓，台灣一年的預算是2兆，也就是台幣約15兆的經費。

他說，今天也看到很多日本的小市民或者日本的藝人名人、畫家、藝術家，透過各種的方式傳達對台灣的感謝，台灣跟日本真的關係非常親密，友誼經過這些年來是越來越深，越來越厚，所以很多朋友都跟他說，平常幾乎每年都會去日本玩，「是不是跟衛福部長陳時中講，趕快解封，他們迫不及待要趕去日本出國旅遊。」

他強調，用一句話形容，這也日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰講的一句話，「現在很多日本國會議員，很像岩漿一樣，熱騰騰的心，想要到台灣來」，「我想台灣的民眾，很多台灣人，不只是台灣的國會議員，很多台灣人現在真的是，就像熱騰騰及即將爆發的火山一樣」。只要台日疫情穩定，一旦解封，很多人都要直奔日本玩。

(中時 )