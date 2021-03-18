壽司郎舉辦的優惠活動，引發鮭魚之亂，全台至少有166人改名為「鮭魚」，對此，一名長住台灣的日本人「歐吉桑」在臉書表示，同樣活動辦在日本，絕對不會有人改名，更透露2大關鍵原因，原因包括辦理時間繁瑣及名字是父母親賦予的禮物，貼文曝光後，網友也認為「台灣改名真的太方便了」。

歐吉桑稍早個人臉書專業《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》指出，看到台灣不少民眾為了吃免費的壽司，不惜將名字改為「鮭魚」，他表示自己對這件事完全不感興趣，但同樣活動辦在日本絕對會失敗，因為根本不會參加。

歐吉桑透露，第一個原因是，在日本改名相當麻煩，一次費用大約為500台幣上下，等待2至7個星期的工作時間，若為了吃免費壽司改名，「真的非常不划算。」而且在日本申請改名需要理由，若是太奇怪、發音困難、無法辨別男女、誤導為外國人等，皆會被駁回，更別說是為了吃免費鮭魚了。

第二個原因是，日本人將自己的身體及名字，視為父母給的唯一禮物，必須存有感謝的心，也要保著保護的使命，因此很少日本人會刺青，這是原因之一。日本人覺得保護名字、重視名字，是孩子的義務。

歐吉桑進一步說，許多日本人不願意被叫中文漢字的發音，他們認為名字只有一個，因此被使用其他語言發音叫的話，會覺得自己日文名字被小看的感覺，若有人辱罵他們名字的話，大概有99%的日本人會生氣，所以在日本也有一樣名字優惠活動, 100%的日本人不會改名字。

不少網友看了這段分享後，也紛紛留言回應，「貪小便宜的台灣人」、「現在名字好像網路暱稱一樣」、「台灣改名太方便才會這樣」，留言中也有人搞笑直指，日本改名要這麼長的時間，「效率差」，令人捧腹大笑。

(中時新聞網)