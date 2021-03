2001年,蘇一仲代理日本大金空調步入第9年,但銷售額很有限,令他決定打電視廣告。「我請不起代言費破千萬元的蔡依林、林志玲,但花1、2百萬元請名不見經傳的人,又等於幫他們打廣告,最後想推堂弟出來拍,但公司內部迴響不好。」自認不上相的蘇一仲想起,美國克萊斯勒汽車總裁艾科卡(Lee Iacocca,已故)曾站出來救品牌,便說服自己下海當代言人。

美國克萊斯勒汽車總裁艾科卡讓公司從破產邊緣起死回生,保住相關產業六十萬人的飯碗,被譽為「美國產業界英雄」。圖為他為自家產品拍廣告。(圖/美聯社)

「大金名字中有個『金』字,大家總以為是韓國品牌。」蘇一仲為了翻轉這個刻板印象,穿起和服代言,還以日本相撲力士為主角,並以美國艾維斯汽車的廣告詞「We are the second, we will tryhard.」為靈感,想出大金的廣告詞。

大金空調的廣告往往有數百個腳本,求好心切的蘇一仲,常常到最後一刻又有新點子出現。(圖/翻攝自YouTube「DAIKIN TAIWAN」)

「我想出一段劇情,小徒弟問師父『外面為什麼很吵』,師父回答『他們在爭第二』。」蘇一仲笑說:「有一次的廣告,用手指彈小徒弟的頭,結果有間保護兒童的基金會來信抗議,說我在電視上虐待兒童。」

一說起廣告經,蘇一仲滔滔不絕,「很多人在電視節目出現廣告時,就會起身去上廁所,我就是要拍讓觀眾捨不得起身去上廁所的廣告!有一次,觀眾寫信來說,臥病在床的媽媽很喜歡我們一支小女孩穿著和服、唱著輕快歌曲的廣告,希望能再看到,但是廣告已經下檔,我們只好燒錄成DVD寄給他。」

大金空調用相撲代表日本,是蘇一仲想出來的點子。2015年,他邀請日本大金代言人「曙太郎」來台,一同在新品發表會上擺出相撲的招牌動作。(圖/大金提供)

1992年,和泰興業從零開始代理日本大金空調,如今已與日立、三菱並列台灣空調界三巨頭;5年前更吸引日本大金入股,從代理商搖身變為合作伙伴。

日本大金空調最威的一支廣告,莫過於和「看見.齊柏林基金會」合作的《疼惜台灣》系列廣告第2集,3月11日上架6天後,點閱次數即突破50萬;2020年6月公開的第1集,點閱次數則已超過600萬。

