2001年，蘇一仲代理日本大金空調步入第9年，但銷售額很有限，令他決定打電視廣告。「我請不起代言費破千萬元的蔡依林、林志玲，但花1、2百萬元請名不見經傳的人，又等於幫他們打廣告，最後想推堂弟出來拍，但公司內部迴響不好。」自認不上相的蘇一仲想起，美國克萊斯勒汽車總裁艾科卡（Lee Iacocca，已故）曾站出來救品牌，便說服自己下海當代言人。

美國克萊斯勒汽車總裁艾科卡讓公司從破產邊緣起死回生，保住相關產業六十萬人的飯碗，被譽為「美國產業界英雄」。圖為他為自家產品拍廣告。（圖／美聯社）

「大金名字中有個『金』字，大家總以為是韓國品牌。」蘇一仲為了翻轉這個刻板印象，穿起和服代言，還以日本相撲力士為主角，並以美國艾維斯汽車的廣告詞「We are the second, we will tryhard.」為靈感，想出大金的廣告詞。

大金空調的廣告往往有數百個腳本，求好心切的蘇一仲，常常到最後一刻又有新點子出現。（圖／翻攝自YouTube「DAIKIN TAIWAN」）

「我想出一段劇情，小徒弟問師父『外面為什麼很吵』，師父回答『他們在爭第二』。」蘇一仲笑說：「有一次的廣告，用手指彈小徒弟的頭，結果有間保護兒童的基金會來信抗議，說我在電視上虐待兒童。」

一說起廣告經，蘇一仲滔滔不絕，「很多人在電視節目出現廣告時，就會起身去上廁所，我就是要拍讓觀眾捨不得起身去上廁所的廣告！有一次，觀眾寫信來說，臥病在床的媽媽很喜歡我們一支小女孩穿著和服、唱著輕快歌曲的廣告，希望能再看到，但是廣告已經下檔，我們只好燒錄成ＤＶＤ寄給他。」

大金空調用相撲代表日本，是蘇一仲想出來的點子。2015年，他邀請日本大金代言人「曙太郎」來台，一同在新品發表會上擺出相撲的招牌動作。（圖／大金提供）

1992年，和泰興業從零開始代理日本大金空調，如今已與日立、三菱並列台灣空調界三巨頭；5年前更吸引日本大金入股，從代理商搖身變為合作伙伴。

日本大金空調最威的一支廣告，莫過於和「看見．齊柏林基金會」合作的《疼惜台灣》系列廣告第2集，3月11日上架6天後，點閱次數即突破50萬；2020年6月公開的第1集，點閱次數則已超過600萬。

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(中時新聞網)