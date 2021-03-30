報名時間自即日起到4月20日，分兩階段評選出20名候選學員，免費參加包含中英雙語口條、儀態台風、臨場應變等獨一無二的專業培訓課程，最終錄取10名系列活動主持群。（許哲瑗攝）

培訓課程安排夢幻老師，人人都有機會拿起麥克風一圓主持夢。（許哲瑗攝）

全國運動會將在10月16日於新北市登場，今年首度以全國海選方式，徵求全運會系列活動主持人，更找來專業講師針對口條發音、應變能力、危機處理等安排授課，即日起開放報名至4月20日止，經過2階段海選後，將遴選出10人成為全國運活動主持群，人人都有機會拿起麥克風一圓主持夢。

新北市體育處今舉辦「全國運動會主持人全國海選記者會」，副市長劉和然宣布活動開跑，現場邀請3屆金鐘獎主持人陳凱倫、跨界主持與戲劇的馬力歐、記者經驗豐富的警廣主持人高詩琪，現場分享主持時的小撇步，3人妙語如珠、一搭一唱，讓台下笑聲連連。

「我都把台下觀眾都當成茄子！」高詩琪分享，禪宗有句話叫「見山是山，見水是水」，但她站上主持台卻是「見人不是人」，把台下觀眾與來賓都當成蔬菜或雞腿，是她克服緊張的小撇步；馬力歐則以綜藝節目主持經驗分享說，主持人要有雙重人格，台上搞笑、台下接受所有批評與指教，但最重要是保持專心，隨時關注現場狀況，並找到時機細心化解。

「一回生、二回熟、三回巧。」陳凱倫認為，流暢的主持功力是建立在反覆練習上，所以要勤能補拙，把台詞和流程練到百鍊成鋼，就能輕鬆應付每個臨場狀況。

劉和然表示，新北市在18年後再度成為東道主，揪大家透過麥克風展現自己的斜槓才華，報名時間自即日起到4月20日，分兩階段評選出20名候選學員，免費參加包含中英雙語口條、儀態台風、臨場應變等獨一無二的專業培訓課程，最終錄取10名系列活動主持群。

(中時 )