「你們都怎麼唸？」一名媽媽分享孩子學校的課本內容，只見文中表示高麗菜的麗，應唸二聲「ㄌㄧˊ」，令她看了傻眼直呼「白癡教改」，貼文曝光後，引發兩派網友熱烈討論，留言中則有人表示，其實將高麗菜翻為台語，就能立刻知道答案。

原PO昨（16）日於臉書社團《爆廢1公社》分享一張照片表示，無意間看到就讀小學兒子的教科書，只見其中一課寫著高麗菜的麗應唸為二聲「ㄌㄧˊ」，令她很傻眼，上網詢問「究竟要唸「ㄌㄧˋ還是ㄌㄧˊ」，還批評教改超白癡，難不成稱讚別人長得好美麗，也要比照唸「ㄌㄧˊ」嗎？

貼文曝光後，引發兩派網友討論，一部分人批評表示，自己一直以來都是唸高「ㄌㄧˋ」菜，教該真的改到家長都不知道怎麼教小孩，每次孩子回來講的注音，「真的讓我一頭霧水」。

另一派網友認為，課本裡教的高「ㄌㄧˊ」菜並沒有錯，正確答案的確是二聲「ㄌㄧˊ」，只是大家都習慣唸成高「ㄌㄧˋ」菜，但只要將其唸成台語，瞬間就能知道答案，且早在民國88年就已公布讀音為「ㄌㄧˊ」，此說法也令不少網友十分吃驚，直呼「真的錯了好多年」。

根據教育部重編國語辭典，高麗菜的麗的確為二聲「ㄌㄧˊ」，但美麗的麗仍為四聲「ㄌㄧˋ」，留言中也有人提醒，其實學校教的都只是要讓孩子學習，平常熟悉的讀音都只是方便發音，只要書寫正確，就沒有太大的影響。

(中時新聞網)