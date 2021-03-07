俗話說「一樣米養百樣人」，有些人親和力十足，讓人不自覺就想與之親近，有些人天生臭臉，讓人避而遠之，但也有些人不管多嘴硬，其實相當容易心軟。搜狐網運勢專欄就點名3星座男女，外表一副凶神惡煞的樣子，但只不過是紙老虎。

處女座：

處女座的人天生毒舌，一旦脾氣上來，狠話一句接著一句，但其實他們只是在逞嘴上功夫而已，只敢嗆聲，不敢動手，是典型的紙老虎，看上去霸氣，實際上不堪一擊，尤其越是熟悉的人，處女座表現得越是強勢，就算心裡苦，也是咬牙硬撐。但他們終究只是表面上的強勢，不管多麼嘴硬，心軟一直是硬傷，無法做到真正的絕情。

白羊座：

白羊座的人看上去相當霸氣強悍，但其實跟紙老虎一樣不堪一擊，要他們嗆聲說狠話沒問題，真的要動手，他們反而就龜縮了。一旦陷入愛情，立刻從母老虎變身成小貓咪，相當百依百順，如果對方喜歡斯文型，她就學著安靜；對方要是喜歡賢妻良母，她就開始學端鍋炒菜，前後反差之大讓身邊的人跌破眼鏡。

雙子座：

雙子座的人口才了得，十分有個性，看似霸道威武、舌燦蓮花，加上擅於偽裝，不輕易暴露自己，所以有點距離感，但其實他們是典型的紙老虎，喜歡裝腔作勢，實際上沒有這麼難以親近。

(中時新聞網)