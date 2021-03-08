面對新冠疫情衝擊，讓產能過剩的日本鋼鐵業者正經歷一段動盪時期。不過，短期而言在2021年還能撐得過去。但長期來說，未來發展還是有諸多挑戰需待克服。

2020年新冠疫情爆發後，讓原本內需市場就很疲弱的日本更加孱弱不堪。此外，鄰居中國大陸輸出價格低廉與日政府信誓旦旦要在限期內實現碳中和目標，雙雙加重日本鋼鐵族群壓力。

根據原物料資訊提供商標普全球普氏(S&P Global Platts)數據，2020年，日本鋼鐵產品出口年減4.9％為3214萬公噸（Metric Ton, MT），而對美國的出口也年減30.5％為89萬MT。這是自2016年出口衝到206萬MT以來，鋼鐵出口已連四年減少。

不過，2020年12月看似稍有回升，因為出口量月增5％達256萬MT。其中，熱壓寬帶鋼占出口普通鋼材絕大部分。實際上，誠如標普全球普氏的報告，同期日本粗鋼產量是自2009年以來，首次跌破1億MT大關。

根據世界鋼鐵協會（World Steel Association）統計，2020年日本鋼鐵產量年減16.2％至8319萬噸。同時，日本粗鋼輸出量在2021年元月，較2020年同期下滑3.9％。

日本，是世界最主要鋼鐵出口國之一，但與其它國家一樣，受制於新冠疫情全球鋼鐵需求量大減。例如，來自汽車製造商訂單量驟減，就是鋼鐵業疲弱不振主因之一。

疫情盛行的2020年，日本鋼製品方面，龍頭日本製鐵（Nippon Steel）與第二大JFE鋼鐵，都不得不將幾座高爐暫停運作。實際上，日本製鐵遠期預計於2023年前，將關閉廣島一家冶煉廠。近期來說，也將於2022年9月前，暫停和歌山的高爐運作。可預期的是，日本製鐵未來幾年產量將縮減兩成。

日本鋼鐵中長期雖看衰，但為因應市場短期需求，日本製鐵與JFE鋼鐵還是重啟部分高爐運作。

日本的鋼鐵製造商與歐洲同業一樣，都面臨著朝向零碳排放前進的壓力，以便在2050年前實現碳中和。這雖然可以造就一個全新且無污染的鋼鐵產業，但卻打亂日本鋼鐵業者的營運佈局。

根據金屬礦物調研顧問公司Roskill Information Services看法，日本製鐵遇到的問題，也是已開發國家鋼鐵業者所面臨的挑戰，那就是產能過剩與環境保護法。

印度媒體BloombergQuint報導，為了友善環境，日本製鐵與其它同業一樣，也慢慢地將棄置廢鋼回收再利用。日本製鐵高層表示，走向環保脫碳化是中期目標之一。據悉，日本製鐵也正研究製造更大的環保電弧爐，可將回收後的廢鋼再製成鋼鐵產品進而量產。目前，這家日本最大鋼鐵業者有14座煉鋼高爐。

日本政府挑明就是減少碳排放，並預計到2050年實現淨零溫室氣體排放目標。正如Roskill Information Services所說的，日本鋼鐵業得要提升自身技術，用氫氣替代煤炭的直接還原鐵製程，以遵守環保法規。不過，對日本鋼鐵業而言，目前75％產量都是以有污染性的轉爐方式所冶煉而成的。

至今，日本鋼鐵業者正面臨著產量過剩以及綠化達標的雙重壓力，如同身處汪洋大海般孤立無援。不過，唯一的浮木應該是2020年10月與英國簽署的自貿協議。日本許多產業包括對鋼鐵業者而言，這份協議也是一種救贖。

世界第三大經濟體的日本，自1980年代以來，都視英國為歐洲地區最青睞的投資地點。事實上，日本汽車業者如日產（Nissan），豐田（Toyota）與本田（Honda）等也都把英國當成是拿下歐洲市場的灘頭堡。

現實上，受到內部壓力重重，全球第二大鋼鐵出口國的日本，也要接招來自外部中國大陸以及韓國的激烈競爭。

國際能源總署(IEA)指出，鋼鐵製造是能源消耗與碳排都非常大的一種產業。當然，日本也不例外。如何讓能源密集度減少，進而將能源效率提升至極大化，也正考驗日本鋼鐵業者產業升級的未來規劃藍圖。

(時報資訊)