由於《日本經濟新聞》等媒體先前報導，美國有意在日本部署中程地對地飛彈，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）強調，若美國於亞太地區部署短程或中程地對地飛彈，俄羅斯為維護國家安全，絕對會採取手段「報復」。

「塔斯社」（TASS）報導，沙卡洛娃12日在記者會中表示，從國際或區域安全的角度出發，只要美國於亞太地區等世界不同區域部署短程或中程飛彈，無論是什麼型號，都會大幅影響該區域情勢的穩定，並引發後果難以預測的軍備競賽。顯而易見地，這種結果「絕對不會讓美國和其盟國更安全」。

她指出，為表達善意，在美軍並未擁有類似武器的區域，俄羅斯仍將繼續單方面克制，不會部署破壞平衡的飛彈；但若發現俄羅斯正面對更多飛彈威脅，「我們肯定會發動報復」。

《日本經濟新聞》先前指出，為加強因應中國大陸威脅的能力，美國對日本的期待正持續上漲，不僅希望日本能發展先制打擊敵方基地的能力，更希望能協助美國在亞太地區部署中程飛彈。

2002年美國退出《反彈道飛彈條約》（ABM）後，俄羅斯總統普丁為報復，於2007年宣布《中程飛彈條約》「不再符合俄羅斯利益」。而美國則從前總統歐巴馬執政時期，便持續指責俄羅斯違反《中程飛彈條約》；前總統川普更直接於2018年下令退出，並重啟各式陸基中程武器的研發作業。

(中時新聞網)