「反壟斷」成為今年大陸全國兩會上的焦點之一，8日全國人大常委會工作報告顯示，根據立法工作計畫，圍繞建設現代化經濟體系、促進科技創新，將制定期貨法、鄉村振興促進法等，修改反壟斷法、公司法、企業破產法等。

實際上，5日，在十三屆全國人大四次會議開幕會上，國務院總理李克強表示，國家支持平台企業創新發展、增強國際競爭力。同時要依法規範發展，健全數位規則。強化反壟斷和防止資本無序擴張，堅決維護公平競爭市場環境。

大陸全國政協委員、中華全國律師協會副會長呂紅兵指出，近年來，大陸在網路領域日漸形成大型平台企業，涵蓋支付、即時通信、網路購物、網約車、外賣、影音視聽等領域眾所周知的品牌，這些網路平台在便利民眾生活的同時，也在利用其顯著的市場優勢地位，攫取最大利益，排除競爭者。

呂紅兵認為，對於網路領域的反壟斷，尤為值得關注的壟斷行為包括大數據殺熟、肆意單方面提價、逼迫用戶及商家「二選一」等限制競爭的行為。他認為，2021年應保障網路行業的開放、創新、包容、自由競爭的特質。

(旺報 )