美國科技股周二（9日）大復活，那斯達克與費城半導體指數分別狂飆3.6%、6.1%，而電動車大廠特斯拉（Tesla）驚現復仇性大暴彈，上漲近20%、站回673美元。財信傳媒董事長謝金河表示，女股神Cathie Wood重押特斯拉，近期面對科技股大跌，她仍然信心十足，認為這一波回檔，美國科技股的牛市會更加強勁。

謝金河在臉書發文指出，去年一年，ARK Inovation負責人Cathie Wood，旗下的ARKK ETF，因為重押Tesla及線上串流的Roku，市值快速膨脹，股價從33美元大漲到159.7美元，她旗下6檔ETF都成了美國投資人追逐焦點。

最近科技股回檔，ARK災情也十分慘重，股價從159.7跌到106.25美元，跌幅33.46%。她操作的Tesla從900.4跌到558.79美元，市值從8534億美元跌至5336億美元，市值少掉逾3000億美元，Tesla在很短時間股價重挫37.93%，女股神旗下基金淨值也跟著大縮水。

他認為，這一波新經濟股拉回修正跌幅都很重，像Zoom、Peloton股價都拉回，香港上巿的騰訊、阿里、美團、比亞迪和小米，甚至剛剛掛牌的快手都跌很重，在中國A股市場過去一年來表現最搶眼的貴州茅台，這幾天從2627.88人民幣快速下滑到1900.18人民幣，股價一下子跌掉27.69%。

這一輪，美國科技股Nasdaq及費城半導體指數成為殺盤的重心，台積電ADR從142.19殺到113.7美元，股價跌到季缐與半年缐之間，股價下修20%，看起來抵抗力上升，聯電、日月光、奇景光電ADR都有止跌反彈機會。

謝金河說，看到女股神Cathie Wood面對鏡頭，非常有自信，侃侃而談，似乎有新一代投資家的臉譜，她的電視訪談對於追蹤她的投資人有很大鼓舞的效果，對美股反彈會有激勵的效果。

(中時新聞網)