環保團體主張把中油第三天然氣接收站從桃園市觀塘工業區爭議地點，搬到新北市八里區的台北港，引發八里民眾反彈，新北市長侯友宜今表示，永續環境跟台灣經濟必須取得平衡點，尊重人民選擇外，也要顧慮台灣發展性，他尊重所有專家判斷，也會提供適當意見，希望大家互相包容體諒全力往前走。

藻礁問題持續延燒，目前有不少人主張應該把第三天然氣接受站移到八里台北港，引發八里民眾不滿，強調八里已經有汙水處理廠、垃圾焚化爐等，已經受夠嫌惡設施了。

(中時 )