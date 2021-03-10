三接到八里台北港？侯友宜：尊重專家判斷 11:282021/03/10 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三接到八里台北港？侯友宜：尊重專家判斷。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保團體主張把中油第三天然氣接收站從桃園市觀塘工業區爭議地點，搬到新北市八里區的台北港，引發八里民眾反彈，新北市長侯友宜今表示，永續環境跟台灣經濟必須取得平衡點，尊重人民選擇外，也要顧慮台灣發展性，他尊重所有專家判斷，也會提供適當意見，希望大家互相包容體諒全力往前走。 藻礁問題持續延燒，目前有不少人主張應該把第三天然氣接受站移到八里台北港，引發八里民眾不滿，強調八里已經有汙水處理廠、垃圾焚化爐等，已經受夠嫌惡設施了。 遭秦慧珠分析任內表現平平 江啟臣：尊重大家意見 影射李友廷渣行徑 謝震廷嗆噁心 (中時 ) #八里 #台北港 #侯友宜 #第三天然氣接收站 #主張 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北板橋「府中這塊地」都更公告招商 09:352021/03/09 區域情報-新北 侯佩岑攜母重提小三往事 蔡詩萍嗆全是演戲：當2次是道德麻木 09:442021/03/10 娛樂 國民黨2024會如何 媒體人曝唯一能贏的大咖 21:092021/03/09 政治 第一銀行信用卡 美妝通路最高13.3％回饋 16:202021/03/09 財經 北京治港用西醫 對台宜中醫 04:102021/03/09 時論廣場 藻礁公投若過電力缺口怎麼補？蘇揆未給明確答覆 12:162021/03/09 政治 投資美股 宜關注美債殖利率 04:102021/03/09 投資理財 禁波特船 玩家批新北水域戒嚴 04:102021/03/09 焦點要聞 03／10-03／16約瑟夫占星：渾沌漸褪 清濁分明 07:392021/03/09 運勢 吳孟達化輕煙丁羽送最後一程 04:102021/03/09 娛樂新聞 綠博新北周 市民入場只要100元 04:102021/03/09 地方新聞 政治熱門新聞 【分租有詭】沒有同居？49張關鍵照片曝光 打臉王定宇、顏若芳 - 政治 獨／王定宇稱半年前租房子 藍營PO王1年前顏宅旁上工照打臉 - 政治 【分租有詭】王定宇陷同居疑雲 岳母鄰居：不意外 - 政治 【1周5夜】顏若芳、王定宇為何遭爆料？媒體人曝可怕內幕 - 政治 朱立倫變了？港媒從一張照片看穿野心 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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