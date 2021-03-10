華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）執行長查佩克（Bob Chapek）周二在年度股東大會上宣布，Disney+串流媒體服務的全球付費用戶數在上線短短16個月已經突破1億大關。

查佩克並表示，迪士尼希望在4月下旬以限制入園人數的方式重新開放在加州的主題樂園。受新冠肺炎疫情影響，這些主題樂園已經關閉一年。

加州政府日前提出指導方針，讓該州的主題樂園最快能在4月1日重新開放。

查佩克表示，安那翰市（Anaheim）迪士尼樂園度假區的兩個主題樂園需要數周時間召回10,000名放無薪假的員工，並進行防疫安全程序的培訓。

此外，查佩克表示，迪士尼或許能在今年秋季恢復一些遊輪業務。

因主題樂園與電影院被迫關門，迪士尼的營運深受新冠肺炎疫情打擊，但其Disney+串流服務的強勁增長卻令華爾街大為驚喜。迪士尼在2019年11月推出Disney+串流平台。

查佩克並向股東們表示，迪士尼打算「在未來某個時候」，恢復發放在疫情期間止付的股利。

周二迪士尼股價下挫3.67%，收在194.51美元，失守周一創下的歷史收盤新高203美元。

美國公債殖利率從逾1年高點回落，吸引資金從經濟解封受惠股再度轉向科技股，受此影響，周二以科技股為主的那斯達克指數飆升3.7%，迪士尼等重啟經濟概念股與周期型股票近來凌厲的漲勢熄火，而道瓊指數則自盤中高點滑落，終場僅微升0.1%。

(時報資訊)