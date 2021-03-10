過去遭車禍路殺的流浪貓犬，以往都是以廢棄物處理，基隆市環保局近日推出「犬貓遺體專用紙箱」，由環保人員裝箱後，轉交慈善團體火化，預計4月開始啟用，未來流浪犬貓將能得到應有的尊重。

流浪犬貓原先是被當作廢棄物清理，由清潔人員收屍，直接送往焚化爐火化，近年來動保團體反應，動物屍體的善後應更文明，讓牠們的最後一程能備受尊重，因此，各縣市紛紛祭出處理方針，先是由台北市推出「街道犬貓遺體處理作業流程」，成為全國第一個為流浪動物善終的城市。

基隆市近日規畫設計「犬貓遺體專用紙箱」，環保局長賴煥紘表示，未來經通報街道不幸亡故犬貓，會由環保局清潔人員使用專用紙箱盛裝，並轉交由慈善團體火化，讓流浪犬貓受到尊重，民眾在馬路上看到犬貓遺體時，也可以打電話到環保局，會有環保人員到場協助處理。

賴煥紘指出，環保局清潔隊目前每月接獲約1至2件街道犬貓死亡案件，目前廠商已完成初步設計，紙箱長55公分、寬40公分、高25公分，並會在上頭印製「基隆市環境保護局街道犬貓遺體專用箱」，第一階段先訂制300個，預計4月正式上路，分發給各清潔班使用。

動物保護防疫所長陳瑞濱說，近年越來越多市民飼養犬貓，把犬貓當作家人一樣看待，而大多數人也會將其視為如同人一樣具感情的生命型態，浪犬浪貓屍體不再被當作廢棄物處理，是符合市民的期待，也是尊重生命的作法，對於環保局專用紙箱處理作法深表認同，不僅能喚起民眾尊重生命觀念，也是很正面的生命教育，具體實踐友善寵物城市的理念。

(中時 )