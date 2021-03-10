中國基金業協會9日發佈2019年度全國公募基金投資者狀況調查報告。報告顯示6成以上投資者擁有大學以上學歷，過半投資者在學校接受過金融知識教育。同時近5年投資者從事與金融有關工作、6成以上稅後年收入在10萬元（人民幣，下同）以上。

從性別結構來看，女性投資者占比達到42.9％，男性投資者占比57.1％。和2018年相比，男性投資者占比增加。2018年男性投資者占比53％。2017年男性投資者比例同樣高於女性，占比51.6％。

據澎湃新聞網引述該調查顯示，2019年大陸基金投資者中30歲以下的投資者占比34.2％；30至45歲年齡段的投資者占比最高，達到42.1％；45歲至60歲投資者占比18.4％；60歲以上的投資者占比5.3％，年齡結構與近三年投資者年齡結構比例基本保持一致，已以30至45歲的中年人為主。

此外，調查投資經驗在1年以內、1至3年的基金個人投資者投資分別占比5.5％和18.1％，比2018年分別下降5.6、8.7個百分點；投資時間在3到5年、5年以上的投資者分別占25.1％和24.1％；投資年限在10年以上的投資者占27.2％。

(旺報 )