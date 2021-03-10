「青創貸款、補助找代辦公司卡有效？」此類黃牛、掮客話術絕非事實。高雄市政府青年局促請民眾勿信不肖代辦業者，呼籲有需求的民眾應撥打該局服務專線，避免受騙。業者表示，民眾的計劃書最好自己寫，才知道如何創業。

青年局日前接獲民眾投訴，指坊間有代辦業者著眼多數首次創業之青創負責人較無經驗，自稱可協助保證核貸、取得補助，並收取補助額度3成高額代辦費用。

青年局除澄清有關業者行為與其無關之外，並嚴正譴責代辦業者利用首次創業者內心弱點，謀取不正利潤，在青創業者身上「扒皮」，並提供與該局免費諮詢並無差異之服務，無異於落井下石，增加高雄青創業者的不必要成本，與輔助青創發展之理念背道而馳，毫不足取。

青年局長張以理表示，許多民眾對於填寫相關申請文件望之卻步，特別是計畫書的撰寫，經常令創業者不知如何下手，但這卻是真正檢視自我的好機會，為往後事業站穩腳步。反倒坊間代辦業者提出之資料常有「樣板」、「過度美化」甚至失真的問題，往往禁不起實地查核檢驗，恐令創業者錯失補助良機，得不償失。

一家育成中心主管說，坊間確實有不少民眾會找人代寫，但基於教育的立場，他會鼓勵學生多思考，老師則負責修正其方向，避免日後創業時碰到的損失。其次，有一些不肖公司只想幫忙寫計畫書，拿政府的錢；民眾則願意付出20至30％左右的代筆費，此已形成供需的產業鏈。

(中時 )