科技廠辦、房地產建案增，達欣工（2535）、中鼎（9933）在手工程數量滿滿，在建工程金額為近十年高峰，2月營運不畏春節假期工作天數減少，工程完工認列收入增加，合併營收仍逆勢成長。

中鼎2月合併營收38.83億元，年增4.15％；達欣工2月營收7.93億元，年成長0.96％。

受惠台商資金回流、科技廠辦建案大增，加上前瞻計畫預算加碼、房地 產開工率提升，至2020年底，達欣工握有350億元以上的在建未入帳的工程案量。

中鼎統計，至2020年11月止，當年工程新簽約工程金額達1,290億元，另在建工程2,714億元，都是歷史新高。

達欣工指出，今年以來營運都保持成長，主要是因交屋認列營建收入，及廠辦工程的工程投入較去年同期增加所致。

由於手中仍有台積電新竹研發廠、南科廠；國巨高雄MLCC新廠等科技大廠廠辦營造工程建案，且都是積極趕工中，因此，市場預期，達欣今年全年的營運將無淡季。

1、2月營收較去年同期成長，中鼎認為，主要就是2020年的工程簽約額較前年成長。中鼎累計今年1～2月合併營收88.8億元，年增25.84％。

在全球疫苗陸續施打，疫情可望趨緩下，中鼎預期，2021年在建工程應可逐漸恢復正常施工及入帳，全年的營收及獲利可望較2020年有明顯的成長幅度。

(工商 )