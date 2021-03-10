波蘭周三新增確診1.7萬人 創去年11月來新高 21:022021/03/10 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國科學家發現，2種主要變種新冠病毒株已經進一步融合、重組，成為高度突變的混合種病毒，恐讓全球新冠疫情進入新階段。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波蘭衛生部公布周三新增確診1萬7,260人創去年11月來新高，累計確診數近183萬人，累計死亡4萬5,997人。當局解釋單日新增確診數飆升原因之一，是傳染力更強的英國變種病毒造成，估計3月底到4月初之間是這第三波疫情高峰期。 國際客戶拉貨強勁 岱宇、力山2月營收 同期新高 群光去年本業獲利佳 毛利率創下21年來歷史新高 (工商 ) #波蘭 #新冠肺炎 #確診數 #英國變種病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微星2月營收續寫同期新高 04:102021/03/10 證券．權證 大陸半導體搶貨急 日本2月工具機出貨創19個月新高 16:142021/03/10 財經 農曆年家電買氣挹注 集雅社2月營收灌頂創單月新高 12:172021/03/10 財經 大聯大 2月營收創同期新高 18:292021/03/10 財經 出口連八紅 2月創同期新高 04:102021/03/10 財經要聞 美股那斯達克漲近3.7％ 創4個月來最佳表現 09:112021/03/10 財經 巴西增近2000例新冠肺炎染疫死亡 創單日新高 19:532021/03/10 國際 日祭防疫新措施 國際航班入境每班最多100人 16:092021/03/10 國際 官民謹慎 亞洲疫苗接種牛步 04:102021/03/10 國際大事 節慶＋展店 全家2月營收再創高 04:102021/03/10 產業．科技 永裕2月營收年增11.57％ 創歷年同期新高 15:342021/03/10 財經 國際熱門新聞 蔡總統與川普電話會談 原來是他促成的 - 國際 陸學者：北京短期內無意願武統台灣 - 國際 影》反擊梅根爆炸宣言？凱特首現身 一席話藏玄機 - 國際 大陸與俄羅斯將合作建立月球研究站 - 國際 爽不停 情侶公園上演活春宮 不理民眾錄影堅持做完 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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