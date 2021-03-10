波蘭衛生部公布周三新增確診1萬7,260人創去年11月來新高，累計確診數近183萬人，累計死亡4萬5,997人。當局解釋單日新增確診數飆升原因之一，是傳染力更強的英國變種病毒造成，估計3月底到4月初之間是這第三波疫情高峰期。

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