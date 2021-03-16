日本東京都等首都圈為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，實施緊急事態宣言預計至21日。緊急事態宣言是否如期解除，日本政府將在18日召開專家會議討論。

日本放送協會（NHK）報導，首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）實施的緊急事態宣言即將在21日到期，病床緊迫狀況雖有改善，但東京與埼玉的新增病例數仍在增加。

日本政府內部多數認為若延長宣言，民眾自我克制的防疫作為將會彈性疲乏，效果將變差，因此應解除宣言；但現在日本各地陸續發現確診變異病毒案例，也應慎重分析。

首相菅義偉今天與負責防疫工作的經濟再生大臣西村康稔，以及厚生勞動大臣田村憲久會談，聽取病床與疫情傳染現況報告，討論後續因應措施。

日本政府預計18日舉行由傳染病專家組成的諮詢委員會，決定緊急事態宣言是否如期解除。

菅義偉受訪時表示，將參考病例數、病床使用率等客觀數字，聽取專家意見後再做判斷。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1100316

(中央社)