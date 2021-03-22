英國廣播公司（BBC）今天證實，一名遭緬甸軍政府拘押的記者已經獲釋。另一方面，根據人權團體緬甸援助政治犯協會（AAPP），政變發生至今超過2600人被捕與250人遇害。

根據BBC，BBC緬甸語記者昂圖拉（Aung Thura）19 日在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）的法院外採訪時被便衣人士帶走。

BBC今天在網站報導中證實昂圖拉獲釋的消息，但未提供進一步細節。

法新社報導，緬甸援助政治犯協會統計，政變2月1 日爆發迄今，已超過2600人被捕與250人遇害，並警告死亡人數可能更高。

另一方面，包括教師在內等數十名民眾，天還未破曉便走上第2大城瓦城（Mandalay）街頭示威，有些高舉呼籲聯合國介入危機的標語牌。

政變以來軍警與抗議民眾的衝突一直未間斷，軍方武力鎮壓瓦城宛如戰場。一名醫護人員告訴法新社，昨天新增8人身亡與多達50人受傷。

瓦城各地一直到深夜仍傳出機關槍的聲音。一名醫師在電話中告訴法新社：「民眾真的非常害怕，整晚都惴惴不安。」

(中央社)