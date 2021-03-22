美國總統拜登就任後首場美中外交與國安高層會晤落幕，會議中兩邊官員激烈唇槍舌戰，成為專家探討的焦點。至於為何雙方態度如此強烈？前立法委員林郁方在政論節目中分析，因為兩強相遇，「要摸對方底細」，所以談判一開始絕對不能先跟對方低頭。

美中當時在開場白中便罕見地公開激烈交鋒，火藥味十足，像是美方犀利地指陳大陸打壓港台、「經濟脅迫」美國盟邦，而中方的回應亦異常強硬，痛批美國行使全球霸權，並在人權等議題上虛偽。

對此，林郁方20日在《頭條開講》中談到，兩強相遇，大家要摸對方對方底細，談判開始絕對不能跟對方不能低頭，所以下手要重，但他並不認同全然是表演，因為雙方確實動了火氣；以陸方的立場來說，美國是到日本東京跟對方進行會談，但是陸方卻是到美國土地上見面，所以算是很配合也很客氣，未料美國在雙方見面前，卻在日本提到新疆、香港、台灣等問題，所以陸方會覺得「被修理」，也因此打壞原本應該要營造的友善氣氛。

至於，為何雙方會談時間拉長，林郁方認為，大陸外交官員楊潔篪當場的說法，有些是臨時才加上去，所以最後雙方會談時間才拉這麼長，但也因為一開始大家火氣都這麼大，氣氛變得不太好，因此希望美國對於大陸的經貿政策是否會有所修正，也變得不大容易了。

另外，林郁方認為氣氛比他想像中還糟糕，總以為願意見面，大家應該會稍微忍耐脾氣，發現不是這回事，尤其是美方的待客之道讓人不理解。

(中時新聞網)