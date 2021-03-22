俄羅斯衛星通訊社今（22）日引述日本當地媒體「J1 Radio」報導，指出日本東部宮城縣沿海地區21日晚間發生規模6.9強震。

報導指出，J1 Radio是引述日本氣象廳的數據。震央位在宮城縣以東60公里的沿海地帶，震源深度為60公里。

目前沒有傳出傷亡，官方也沒有發出海嘯警報。

另據歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre）測得的數據，宮城縣石卷市東南方29公里處稍後也測得餘震。

日本氣象廳今日凌晨將近6時左右也在福島縣外海測得規模3.5餘震，震央深度為50公里。上午9時過後，宮城縣沿海也測得規模3.7地震，震源深度為60公里。

20日晚間，宮城縣沿海地區發生規模6.9強震，當局隨後發布海嘯警報，日本氣象廳後來觀測到海水上升約20公分，不過並未造成嚴重損害，只造成部份地區短暫停電。日本氣象廳指出，這起強震是10年前311東日本大地震的餘震。

(中時新聞網)