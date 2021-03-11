2011年311東日本大地震與福島核災造成2萬多人死亡與下落不明，是日本二戰後最嚴重的天災。到今天311滿10週年，至今仍有超過4萬人還在避難，無法返鄉。

日本放送協會（NHK）報導，10年前的3月11日下午2時46分左右，東北海岸發生規模9.0的強烈地震，並引發高達10公尺以上的海嘯，侵襲東北地區與關東地區沿岸。

警察廳統計，在311震災與海嘯中死亡與下落不明者，高達1萬8425人。另復興廳與各地方政府統計，災區居民在避難生活中，因健康惡化等原因過世的「震災相關死亡者」，至今年3月9日至少有3775人。

總計311震災造成的死亡與下落不明者，高達2萬2200人。

報導指出，10年來，災區居住環境有一定程度的改善，311大地震後，一度曾有11萬人住在組合屋等臨時住宅，宮城縣去年4月已全部撤離臨時住宅，岩手縣也預定在今年全員撤離；提供失去家園者居住的「災害公營住宅」，也在去年12月完工。

然而，到今年2月，以福島縣為主，仍有4萬1241人離開家鄉避難，不知何時可以返鄉；他們在目前的居處，又衍生出經濟負擔與孤獨死等問題。

每日新聞報導，因311大地震引發福島核災，至今福島縣內仍有7個市町村、共337平方公里的土地還無法居住。即使避難指示逐步解除，仍留下人們無法返鄉的土地。

此外，受災的42個市町村人口，與10年前相比，減少了4.3%。即使311已過了10個年頭，復興工作仍尚在進行中。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100311

(中央社)