金管會公布國銀分支機構據點最新概況，截至2020年底銀行分行家數為3403家、較2019年淨減2家，降回2018年創下的9年低點，主因雖有3家銀行共新增7家分行、但亦有3家銀行裁撤9家分行，其中以2家外銀合計裁撤達8家較多。

銀行局統計，去年新增分行的銀行包括北富銀5家、陽信銀及元大銀各1家，但星展銀裁撤達5家分行、台灣花旗銀亦裁撤3家分行，凱基銀則裁撤1家分行，整體呈現外銀撤、國銀進的此消彼漲態勢。

銀行局副局長黃光熙認為，現在提供金融服務的方式多元，有實體銀行、也有數位化服務，各自有不同的取向和強項，外銀裁撤決議應是配合銀行本身的營運計畫。銀行局已提醒若裁撤分行，須做好客戶服務及從業人員安置規畫。

黃光熙表示，去年共核准申設8家據點，包括板信銀及三信商銀各增設2家、台中銀增設1家，高雄三信增設2家、台中二信增設1家，應在5月前完成設立，但若有需要可申請延展1年。

另外，北富銀2019年11月申請獲准增設8家分行，目前已設立5家、尚有3家待設立，黃光熙表示，原則上應在11月前完成設立。同時，今年以來尚未接獲銀行提出據點裁撤申請案。

(時報資訊)