連鎖健身事業柏文（8462)年2月合併營收2.68 億元，月減 13.08%，年減 7.39%；累計今年前2月合併營收 5.75 億元、年減 0.38%。展望後市，隨國內疫情日趨穩定，加上各國陸續施打疫苗，新冠肺炎疫情對國內消費者健身意願的影響愈來愈低，第二季柏文旗下「健身工廠」預計新增三處營業據點，包括：4 月下旬開幕的台南市安南廠、5 月底開幕的嘉義縣民雄廠以及 6 月初開幕的新竹市光埔廠，營運動能逐月轉強加上同店成長，法人認為可望推升柏文第二季營收與獲利能力。

柏文2月「健身及娛樂服務收入」1.82 億元、月減 2.88%，年減 1.93%，「運動保健服務收入」0.76 億元，月減 30.37%，年減 14.40%，「入會費（含手續費）收入」0.07 億元，月減 17.87%，年減 41.25%。 2 月各服務項目營收比重：健身及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他分別為67.96%、28.56%、2.73%及 0.76%。

柏文今年前2月累計營收中，「健身及娛樂服務收入」3.69 億元，年減 0.97%；「運動保健服務收入」1.86 億元，年增 6.31%；「入會費（含手續費）收入」0.16 億元，年減 37.47%。

柏文2月業績衰退，主要原因是春節七天及 228 三天連續假期影響，消費者來店體驗人數減少，以及會員進場運動與執行教練課程意願較低，導致「健身及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」較 1 月減少。另外，較去年同期減少之主因係去年春節連假發生在 1 月，並未影響 2月營收，加上去年 2 月疫情影響尚不明顯，故 109 年 2 月營收基期相對較高；惟今年長假過後民眾健身需求明顯增溫，預期 3 月營收將顯著成長。

(工商 )