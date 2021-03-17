矽晶圓廠環球晶（6488）16日召開董事會，會中通過2020年財報，合併營收達553.59億元，雖受新台幣強勢升值影響，致全年營收較2019年微減4.71％，但若以美金計算，2020年全年營收與2019年相近，僅略減0.26％；稅後淨利為131.04億元；稅後淨利率為23.7％，稅後每股盈餘為30.11元。

即便2020年世界經濟受疫情衝擊，環球晶營收及出貨量仍逐季成長，無懼逆風。2020全年營收、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後淨利和每股盈餘為歷史第三高。其中稅後淨利率更是超越顛峰，締造了公司創立以來最高紀錄。環球晶110年股東常會擬訂於6月22日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。

環球晶公開收購德國矽晶圓廠世創電子（Siltronic）所有流通在外股份一案之公開收購期間已於2021年3月1日屆滿，最終成功取得70.27％收購股權比例。環球晶圓目前預期收購案將於2021年下半年完成最終交割，但取決於所需之反壟斷及國外投資主管機關核准。截至本新聞稿之日，本案已取得德國、奧地利反壟斷及美國外國投資委員會（CFIUS）核准。

環球晶圓的優異營運能力亦獲得中華信評授予長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」、及評等展望「穩定」，反映未來兩年環球晶圓應能維持其市場地位與良好的獲利能力並成功整合Siltronic，顯示對於其經營管理實力與審慎財務管理的肯定。

新冠肺炎疫情籠罩與地緣政治帶來的貿易衝突使2020年籠罩於陰影之下，許多產業皆受到影響。所幸半導體市況較不受世界經濟的震盪干擾，疫情也帶動新的商業行為及生活模式，同時亦刺激基礎網通設施如雲端與伺服器等發展，推升環球晶圓營收與出貨逐季成長。展望今年，隨5G加速佈建預期將刺激智慧型手機換機潮、加速數位化的遠距/生活模式及受自駕車、電動車發展潮流而可能回溫的車市，預估全球半導體晶片需求持續熱絡，環球晶圓長期發展樂觀可期。

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