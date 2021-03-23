長榮集團旗下長榮(2603)及長榮航(2618)公布2020年財報，由於海運表現強勁，長榮全年每股盈餘達5.06元，長榮航空則受載客量低迷影響，由貨運支撐營運，全年每股虧損0.69元。

長榮去年營收2070.78億元，稅後盈餘243.64億元，每股盈餘5.06元，獲利創歷年新高，董事會通過配發每股現金股利2.5元。

另外，長榮代之子公司青標海運公司公告董事會決議訂造20艘15,000 TEU全貨櫃輪，向中國滬東中華造船（集團）有限公司、中國江南造船有限責任公司、日本今治造船株式會社、韓國三星重工、韓國現代重工等造船廠議價，從中擇優造船廠造船。每艘金額1.15億美元到1.3億美元，總交易金額23億美元到26億美元，

長榮航2020年營收890.49億元，年減51％；歸屬母公司業主淨損33.62億元，每股虧損0.69元。

其中，客運營收245億元，較2019年減少761億元，年減76％；2020年載客數233萬人次，下滑81.8％，客運承載率51.4％，單位收益成長10.7％。疫情爆發前，客收表現亮眼，1月客收年增15％，但疫情擴散蔓延，客運需求墜崖急凍，客收銳減。

貨運去年營收500億元，較2019年增加246億元，年增97％。2020年載貨量70萬噸，年增15.3％，貨運承載率87.7％，單位收益成長74.6％。為因應市場供需失衡，除力求貨機使用率最大化，同時積極以客機腹艙載貨、客機執飛貨機航點、客艙座椅載貨、客艙拆椅地板載貨等方式，全力支持貨運營運，降低疫情對整體營收造成衝擊。

(時報資訊)