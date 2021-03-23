全球數位監控解決方案領導廠商晶睿通訊（3454） 力挺台灣工業局資安認證，特別以「影像大數據x智慧安防」主題，於2021年智慧城市展亮眼登場。晶睿指出，今年展出的主體包括車牌辨識、車載、校園以及與台達合作之智慧燈桿等智慧城市解決方案，期待朝「值得信賴的AI安防解決方案」的方向轉型。

配合政府的物聯網資安標準與政策，今（2021）年的智慧城市展，特別集結產業具備通過TAF資安檢測通過之主要監控品牌業者，組成「智聯安防（IoT Surveillance）」主題館，向國內政府單位、工商企業與機構，展示產業先進的AI辨識的高清影像應用方案、行動警消用的穿戴式管理系統、雲端管理平台，晶睿通訊也在受邀之列。

晶睿今年在《智聯安防主題館》的展出，係以「影像大數據x智慧安防」主題，展出的重點有五，包含智慧城市解決方案、與台達合作的智慧燈桿解決方案、智慧交通解決方案、智慧車載解決方案及從前端攝影機到後端軟體的主動式資安防護。

其中智慧城市解決方案係結合車牌辨識、人臉辨識與門禁系統解決方案，聚焦在人工智慧的人車影像辨識與數據分析上。

與台達合作之智慧燈桿解決方案，主打的是得以智慧城市管理平台在智慧燈桿上結合智能監控、照明、微型氣象站、電動汽車充電樁展現全方位的智慧城市應用。

另為提升現行人工進行交通轉向調查，晶睿通訊也推出智慧交通解決方案，得以AI超廣角智慧攝影機透過深度學習技術，偵測交岔路口流量、輕鬆辨識不同車種、車輛轉向軌跡，解決交通壅塞與路口安全。

至於智慧車載解決方案部分，今年晶睿除推出專業車載攝影機外，也展出採用國際開放安防聯盟的AI-box邊緣運算裝置，透過開放平台下載應用程式（App），進行列車集電弓偵測，可快速擴充並升級既有車載系統至AIoT 智慧安防系統。

晶睿通訊品牌事業群執行副總經理顧中威強調，晶睿通訊對於資訊安全以及智慧安防應用推廣不遺餘力，從共同和台灣安防設備服務協會參與工業局物聯網資安認證制定到進行產品輔導認證，晶睿更看好台灣安防產業在具備資安能量下，推升智慧城市扮演更重要的創新角色。

(工商 )