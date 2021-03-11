早先捲入「軋空」風波股價劇烈波動的電玩遊戲零售商GameStop週三差點歷史重演，當日收盤雖僅漲7.3%，在盤中一度漲勢中劇烈震盪，包括GameStop在內的meme（迷因）股股價再度被拱上逼近1月底所觸及的高價位之後又迅速暴跌50%遭熔斷。Meme為網路用語，通常指深受鄉民影響的股票。

GameStop在盤中震盪激烈，一度飆升41%至348.50美元，但25分鐘內又暴跌50%，來到203.5美元，而遭熔斷停止交易，恢復交易後升到262.42美元，此後走勢較平緩，最終收266.12美元，漲7.33%。但距離「軋空」風波時高價位483美元仍低近45%，但上較月低點已暴漲800%之多。

GameStop先前宣佈，寵物電商平台Chewy創辦人Ryan Cohen將領導小組，協助公司轉型電商業務。Cohen本身持有GameStop一成股權，為最大單一股東。

Reddit討論區「對賭華爾街」(WallStreetBets)群組內的散戶投資者，於1月參與「軋空」」行動，導致GameStop股價暴漲，多間賣空機構因而虧損。但其後媒體發現多個機構投資者亦有參與該次軋空。

其他meme股漲勢也驚人。耳機製造商Koss Corp一度漲逾100%，電影院運營商AMC Entertainment在漲近19%漲幅後，隨即又回吐漲幅。

(中時新聞網)