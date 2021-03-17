台積電今(17)日除息，結果令投資人頗為失望，不但未能秒填息，收盤股價下跌7元，收在604元，明(18)日恐面臨600元保衛戰，分析師指出，台積電1年配息10元，股息殖利率約1.6%，而面板股的友達去年賺0.36元，大方配息0.3元，殖利率也約1.6%，下一波攻勢即將發動。

台積電今日貼息，盤中股價最低來到602元，尾盤稍微拉高至604元，失守5日線，萬寶投顧總監蔡明彰表示，台積電今日之所以淪為貼息，因為以未來一年配息10元來計算，殖利率僅1.6%，低於美國10年期公債收益率，在市場不知道未來通膨會上升到何種情況下，只能料敵從嚴，先減碼過去幾年股價大漲但目前殖利率偏低的科技股，台積電就是這種。

蔡明彰並拿今日收盤股價不到20元的友達來與台積電相比，他說，面板不怕貨比貨，只怕不識貨，友達去年虧轉盈，EPS 0.36元，就大方配息0.3元，殖利率也約1.6%，與台積電相當，但本益比才6倍，與台積電的26倍差一段距離，考量友達第1財報優，第2季報價可望續漲，他判斷下一波攻勢即將發動。

倫元投顧總經理錢冠州同樣也看好面板股，他表示，面板產業回升，供需結構轉佳，例如友達從線型來看，打了10年的大底，現在有遠距教學的需求，車用需求也興起，且旺季即將來臨時，又有漲價缺貨題材，而3年沒有辦法說會的群創，不僅3月辦了法說會，現在還要一年辦兩次，偏多操作跡象明顯，友達也即將辦法說會，市場關注面板報價會不會繼續走升。

對於台積電的貼息，錢冠州也認為，600元的台積電並不適合長期存股，主要是因為台積電屬於相對高位階的股票，畢竟股價漲高了，可能需要整理，再怎麼厲害的好公司也是會遇到高檔回檔修正的可能。

(中時新聞網)