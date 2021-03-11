日本311大地震屆滿10週年，這場驚天浩劫為日本重災區帶來許多課題，包括福島第一核電廠核子事故如何收尾，及作為重建象徵的東京奧運能否如期舉辦等。

● 熔融核燃料取出作業續推遲

日本東京電力公司（簡稱東電）2月28日宣布，已從發生核子事故的福島第一核電廠3號機「用過核燃料池」中，取出總計566束核燃料，是發生爐心熔毀機組首例。

福島第一核電廠2011年受到311大地震（日本稱東日本大震災）帶來海嘯影響，6座機組中的1號機到4號機都發生事故，其中沒有爐心熔毀的4號機已在2014年12月取出所有的1535束核燃料。

至於建物上方瓦礫散落的1號機，以及建物內輻射劑量特別高的2號機，東電希望能在2031年底前，從各自的「用過核燃料池」取出所有核燃料。

雖然在取出核燃料方面已有進度，不過被視為福島第一核電廠廢爐最大難關的熔融核燃料取出作業，受疫情影響，負責取出作業的機器手臂生產出現延誤，連帶讓取出作業從原訂的今年推遲到2022年以後。

日本共同社報導，福島第一核電廠廢爐推動部門最高負責人小野明樂觀表示，全數取出1號機到3號機的熔融核燃料「完全有可能」。小野說，日本政府與東電提出的廢爐時程，是在2041年到2051年完成廢爐。

日本新聞網報導，日本政府與東電的時程表，是希望在30年後完成廢爐作業，但前景依舊難料。

● 核廢水增加成緊迫課題

但相較於上述作業，目前更緊迫的課題，其實是大量的核廢水。

為讓反應爐內熔融核燃料保持在穩定狀態，必須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的污水，每天以140公噸的速度持續增加。

這些污水透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核廢水」。

這種含有氚的核廢水日積月累，被貯藏在核電廠腹地內，到目前已有1061座儲存槽，預料2022年秋天就將全滿。

東電幹部木元崇宏說，日本政府正在檢討將核廢水排入環境中，東電正等待政府決定處理方針。

日本政府認為，正常運轉的核電廠也會排放一定數量的氚，所以目前傾向以核廢水排放入海作為主軸進行協調。

不過，由於無法保證核廢水能完全去除氚以外的放射性物質，讓日本漁業相關人士堅決反對，日本政府因此遲遲無法做出最後決定。

前首相安倍晉三說他擔任首相時，已認知到核廢水處理刻不容緩。由於核廢水處理稍一不慎就會讓外界產生負面觀感，政府在適當的時期必須負責判斷，並向國際宣傳及說明包括安全性等內容。

日本復興大臣平澤勝榮說，核廢水處理已刻不容緩，應該盡早用適當方式對外宣布，政府也必須全力以赴，利用所有可能方式避免問題。

● 象徵311重建的東奧 因疫情延後一年

受到境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒影響，日本政府2020年3月24日與國際奧林匹克委員會（IOC）達成共識，將原訂2020年7月登場的東京奧運延後一年，預計今年7月登場。

不過日本疫情至今遲未平息，海內外都出現對東奧能否如期舉辦的質疑聲音。美國紐約時報一月報導，東奧有可能成為二次大戰後，第一個被迫取消舉辦的奧運大會。

英國「泰晤士報」網站一月也報導，根據不具名的日本政府高層透露，已經延期一年的東京奧運，於今年登場的希望已經破滅。

不僅海外媒體「看衰」東奧，日本時事通信社報導，一項對日本、美國與英國等6個國家進行的相關民調顯示，有5國反對今年夏天舉辦東京奧運，其中日本有56%反對最高，英國與德國也過半反對。

表態應取消東京奧運聖火傳遞進入島根縣的島根縣知事丸山達也，日前赴中央政府相關部會遞交請願書，籲請中央政府強化防疫對策，並重申現狀很難贊成舉辦東奧，成了首位對東奧「放砲」的地方知事。

面對外界悲觀看法，日本政府、主辦城市東京都及東奧暨帕運組織委員會等單位，至今仍堅持辦到底的立場，但也不得不顧及疫情尚未平息，可能採取限縮相關活動、考量不開放外國觀眾入境日本等對策，只求能讓東奧登場。

日本復興大臣平澤勝榮日前受訪談到象徵重建的東奧意義時說，為了達成給予災區民眾勇氣、讓全世界的人理解災區，並在未來也給予支援的目的，「一定要讓東奧及帕運登場」。

安倍晉三說，他過去親赴阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的國際奧會（IOC）大會，為爭取東京申辦奧運演說時說「要辦一場讓大家看到重建樣貌的奧運」，311大地震的災後重建就是基於這樣的想法持續推動。

安倍說，東奧除了作為311大地震重建象徵，如果可以作為人類戰勝新型冠狀病毒的證明如期舉辦的話，「將會成為名留奧運青史的一場大會」。

(中央社)