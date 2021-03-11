311東日本大地震十周年，當年台灣與美國均積極向日本提供援助，今天兩國分別由外交部長吳釗燮以及美國在台協會處長酈英傑發布聯合聲明，重申台美致力提供國際人道援助及提升災害防救能力的承諾。

台美將展開為期 6 個月的活動，名為「防災救援倡議活動：宣導教育—建立韌性－採取行動」，活動從3月11日東日本大地震 10 週年紀念日開始，持續到9月21日台灣集集大地震22 週年紀念日，期待透過一系列活動，提升公眾對災難的認識、建立抗災韌性並且透過具體行動，強化應處災難的能力。

聯合聲明指出，台美在人道援助及災害防救領域已建立了堅實的合作，我們期盼透過這次倡議活動，在過去良好基礎上，進一步拓展雙邊夥伴關係，不僅讓國際社會更加體認台灣在防災救災領域的傑出貢獻，並透過舉辦相關活動，實質提升台灣社會中的個人緊急應變能力。

除了雙邊合作外，台美也將透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與日本、英國及其他夥伴合作，與區域國家分享台美在強化防災韌性的經驗及專業，並已在3月10日舉行「GCTF 強化各國及社區防災韌性」國際研討會。

聯合聲明強調，台美之間擁有多項共享價值，實為雙邊夥伴關係持續發展的堅實基礎，這些共享價值包括：捍衛法治及保障人權和基本自由的「政治價值」；維護自由市場、保障智慧財產權和遵守國際貿易規範的「經濟價值」；以及為全球問題共盡心力，致力提供國際援助和人道救援，並努力成為世界上一股良善力量的「國際價值」。

當前人類社會所面臨的各項挑戰益發具跨國性質，台美合作推動的系列活動彰顯了我們對協助解決全球問題之國際價值的承諾。台美將本著在人道援助及災害防救領域長期的無私付出及累積的經驗，共同推展接下來 6 個月的各項倡議活動。

(中時 )