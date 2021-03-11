英國倫敦17.3坪房屋約台幣1878萬 (吳怡玎辦公室提供)

藍委吳怡玎今日於內政委員會質詢表示，台灣房價可怕，特別是台北，在整理出公設比後呈現的實坪價格，跟國外相比，台北大安區的房屋均價居然比倫敦貴上40％，未來實價登錄應朝揭露實坪價格資訊修法。內政部長徐國勇回應，現在內政部網站都有在做。

吳怡玎秀出資料指出，英國倫敦市中心，距離地鐵站300公尺，2房1廳，還有小花園的房子，不計花園面積，實坪約17.3坪，總價約台幣1878萬。日本東京銀座附近的房子，距離月島站(築島)走路不到3分鐘的新建案，不計公設雨遮陽台，實坪8.45坪的住宅，約台幣880萬。

吳怡玎說，台灣房屋的實坪跟建坪有落差，而且用最近半年的區域大樓平均實價登錄數字相比各地實坪均價，士林區每坪110.9萬，大安區每坪150.2萬，倫敦W11的諾丁山丘是108.5萬，東京是104萬。

吳怡玎表示，各地房屋的公設比，大台北平均是35.3％，但倫敦跟東京不但都是0公設，台灣常見的把陽台、公設計入的方式，倫敦、東京也不計價。而台灣許多房屋網站的資訊，都看不出實際使用坪數。

徐國勇回應，內政部的網站，已有揭露公設比、轉換方式、主建物、附屬建物坪數資訊，過去已經交易的房屋，現在開始也都有資料，若擔心網站不便使用，也會照外界意見改進。

(中時 )