聯邦投信11日表示，美國在3/10通過1.9兆美元紓困法案，美股上演慶祝行情，道瓊指數續創歷史新高，台股也受到激勵，開盤後立即衝上萬六；近期因半導體、電子類股大幅修正，使台股連續數日高檔震盪，但整體而言，類股輪動仍健康，資金僅是獲利了結並轉向傳產、金融等落後補漲產業，只要資金持續充沛、基本面展望不變，大盤仍有機會再向上。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，OECD在3/9時上修全球經濟成長率預測，預期全球國內生產毛額（GDP）將在2021年中之前，就超過COVID-19爆發前的水準，相比去年12月預測的時間整整提前約六個月。美國在3/10通過拜登1.9兆美元的新刺激方案，後續將有望再推動2兆美元的基礎建設刺激方案，預期經濟將持續回溫，並有助資金回流股市。

林建良表示，雖然近期電子股修正較大，但上市櫃公司的整體獲利卻不斷創新高，受惠WFH及教育電子化的趨勢影響，PC、NB等下游需求仍暢旺，目前僅是資金的健康輪動，在基本面仍佳的展望，資金有望流回電子產業。

林建良認為台股將處輪動格局，預期短線將由科技股輪動至傳產類股，看好即將進入旺季的航運、貨櫃、水泥及塑化族群；長線則看好半導體、電子等產能滿載之產業。整體而言，國內外資金仍充沛，宜持續關注美國財政刺激政策與即將到來的財報公布期，逢低仍可加碼布局。

(工商 )