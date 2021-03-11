國民黨團上午呼籲停止三接工程施工。行政院發言人羅秉成峻拒，他說， 蔡政府能源政就是要，增氣、減煤、展綠、非核，要增氣、減煤，「不能沒有三接」。

國民黨團舉行記者會，要求中油停止三接工程。羅秉成在院會後記者會被問到相關問題時說，行政院的態度，一直以來就是要環保及穩定供電創造雙贏，蔡政府的能源政就是增氣、減煤、展綠、非核，蘇揆在院會提示中也說，福島核災就在10年前的今天，能源政策要朝向綠能發展，是政策上的決定，所以「不可能重啟核四」，而要增氣、減煤，「不能沒有三接」，在這種情況下不會偏廢保育跟穩定供電的選項，要能兼顧創造雙贏。

羅秉成並說，他要不厭其煩的講，蔡政府的態度就是要保護藻礁，這樣的理念跟環團是一致的。所以三接才會一減再減 ，把面積縮到最小範圍，兼顧環保跟供電穩定。

羅秉成也轉述蘇揆今在行政院會就「311福島核災談能源轉型」的提示，說10年前今天日本因地震海嘯發生核災，周邊有184萬人區域遷出430萬人，到今天有4萬人有家歸不得，災害難以估計，核電廠廢水到現在還存續在那邊無法處理，對當地人民生命財產危害難以描述，回顧10年前影片，觸目驚心餘悸尤存。

蘇揆也說，台灣與日本離得這麼近，同樣地震頻繁，核一核二甚至有人倡議的核四廠， 周邊加計人口有一千萬人，且如此密集，真的是承受不起，核四廠花費幾千億，還未興建完成就封存且荒廢20年，當年施工廠商也解散了，燃料棒也已經送走了，竟然還有人要倡議恢復核四廠，政府要明白宣示，「這根本是不可能的事，也是不必要的事」。

(中時 )